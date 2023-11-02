Сбер объявил режим работы 3-6 ноября

Сбер поздравляет клиентов с наступающим праздником — Днем народного единства — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 3 по 6 ноября.

3 ноября (пятница) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

4 ноября (суббота) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "На карте" и на сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

5 ноября (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

6 ноября (понедельник) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 ноября (вторник) — стандартный рабочий день.

С 4 по 6 ноября обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 4, 5 и 6 ноября, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 3 и 7 ноября будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 6 ноября будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платеж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платежная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 4 и 5 ноября, будет перенесена на 6 ноября.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Банкоматы в зонах самообслуживания при офисах будут работать в эти дни в обычном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.