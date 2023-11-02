16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ анонсировал снижение ставок по ипотеке в сегменте ИЖС

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 ноября для клиентов Банка ДОМ.РФ будут снижены ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 0,4 процентного пункта. Желающие воспользоваться спецпредложением должны успеть подать заявку до 28 декабря 2023 года.

Фото: ДОМ.РФ

Заключение кредитного договора возможно в течение 90 дней с момента одобрения заявки.

Уровень ставок по "Семейной ипотеке" начинается от 4,2%, по программе "Льготная на новостройки" — от 6,2%, "ИТ-ипотека" — от 3,2%, "Дальневосточная" — от 1,2%. Минимальные ставки предназначаются для зарплатных клиентов, которые могут дистанционного подтвердить свои доходы с помощью выписки из Социального фонда РФ, при этом постройка их дома будет вестись по договору подряда с использованием счетов эскроу.

По словам зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, порядка 95% сделок кредитной организации осуществляется с привлечением перечисленных госпрограмм. В Банке ДОМ.РФ ожидают, что с понижением ставок в сегменте ИЖС такая инициатива станет более популярна среди потребителей, и прогнозируют рост спроса на 30–40%. Он отметил, что предлагаемые сейчас ставки являются по-настоящему привлекательными и, что немаловажно, уже учитывают использование счетов эскроу, то есть гарантируют сохранность вложений в строительство жилого объекта.

Максимальная сумма кредита по условиям госпрограмм — 12 миллионов рублей (для ИТ-ипотеки — 18 миллионов рублей), по стандартной ипотеке — 30 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 20%. Заявка составляется в онлайн-формате, более 80% кредитных решений принимается менее чем за минуту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3