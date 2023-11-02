Банк ДОМ.РФ анонсировал снижение ставок по ипотеке в сегменте ИЖС

С 3 ноября для клиентов Банка ДОМ.РФ будут снижены ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 0,4 процентного пункта. Желающие воспользоваться спецпредложением должны успеть подать заявку до 28 декабря 2023 года.

Заключение кредитного договора возможно в течение 90 дней с момента одобрения заявки.

Уровень ставок по "Семейной ипотеке" начинается от 4,2%, по программе "Льготная на новостройки" — от 6,2%, "ИТ-ипотека" — от 3,2%, "Дальневосточная" — от 1,2%. Минимальные ставки предназначаются для зарплатных клиентов, которые могут дистанционного подтвердить свои доходы с помощью выписки из Социального фонда РФ, при этом постройка их дома будет вестись по договору подряда с использованием счетов эскроу.

По словам зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, порядка 95% сделок кредитной организации осуществляется с привлечением перечисленных госпрограмм. В Банке ДОМ.РФ ожидают, что с понижением ставок в сегменте ИЖС такая инициатива станет более популярна среди потребителей, и прогнозируют рост спроса на 30–40%. Он отметил, что предлагаемые сейчас ставки являются по-настоящему привлекательными и, что немаловажно, уже учитывают использование счетов эскроу, то есть гарантируют сохранность вложений в строительство жилого объекта.

Максимальная сумма кредита по условиям госпрограмм — 12 миллионов рублей (для ИТ-ипотеки — 18 миллионов рублей), по стандартной ипотеке — 30 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 20%. Заявка составляется в онлайн-формате, более 80% кредитных решений принимается менее чем за минуту.