В Самарской области женщина поругалась с мужем и зарезала его

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 31 октября 2023 г. поступило сообщение о гибели местного жителя, обнаруженного в одном из домов в Сергиевском районе, с колото-резаным ранением в области расположения жизненно важных органов.
По подозрению в совершении преступления задержана супруга потерпевшего. Накануне между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла мужчине удар имевшимся при себе ножом в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший от полученной травмы скончался.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".