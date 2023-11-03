В Самарской области женщина поругалась с мужем и зарезала его

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 31 октября 2023 г. поступило сообщение о гибели местного жителя, обнаруженного в одном из домов в Сергиевском районе, с колото-резаным ранением в области расположения жизненно важных органов.

По подозрению в совершении преступления задержана супруга потерпевшего. Накануне между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла мужчине удар имевшимся при себе ножом в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший от полученной травмы скончался.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.