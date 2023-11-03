Новикомбанк рассказал о престижности профессии инженера в будущем

В МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялся масштабный конгресс "Русский инженер", отраслевые конференции, круглые столы и дискуссии которого были посвящены развитию инженерного образования в нашей стране. На пленарной сессии представитель Новикомбанка вместе с его участниками обсудили место современного инженера в эпоху искусственного интеллекта.

Конгресс начался с пленарного заседания "Воспитание инженеров будущего: обучение через науку и практику", ставшего центральным событием мероприятия. В дискуссии приняли участие ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, вице-президент РАН Сергей Чернышев, управляющий директор Госкорпорации Ростех по научно-исследовательской деятельности Елена Дружинина и вице-президент Новикомбанка Саид Аминов.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана напомнил, что в нашей стране принята Концепция научно-технологического развития. В ней определены две категории технологий — критические, которые необходимы для производства продукции прямо сейчас для существования нашей страны, и сквозные — для обеспечения лидерства в будущем. "Естественно, вся страна сейчас занимается технологическим суверенитетом и критическими технологиями в первую очередь. Критические технологии должны развиваться ближе к предприятиям, к производствам, и технические университеты активно участвуют в этой работе", — уточнил Михаил Гордин.

Спикеры в своих выступлениях отметили пути развития инженерного дела в России и инжиниринга, высказали свои предложения. Речь шла также о ключевом условии достижения технологического суверенитета — наличии высококвалифицированных инженерных кадров, их постоянной переподготовке с учетом выпуска импортозамещающей продукции.

В своем докладе вице-президент Новикомбанка Саид Аминов сделал акцент на том, что инженерам нового поколения в формировании рынков будущего с преобладанием цифровизации будет отведена важнейшая роль. Такие специалисты будут сочетать в себе базовые инженерные компетенции, навыки обработки больших объемов данных, а также метакомпетенции, такие как комплексное видение инженерных задач и умение работать в проектных командах.

Подчеркивая высокую востребованность современных инженеров в эпоху ИИ, эксперт Новикомбанка отметил, что их потребность фиксируется во всех передовых направлениях экономики. Это и гражданская авиация, где стоят амбициозные цели в области создания пассажирских самолетов и вертолетов, и разработка железнодорожного транспорта, в том числе беспилотных транспортных средств с экологичными источниками питания, и использование космонавтики в коммерческих целях.

"В этих отраслях, где требуется наращивание качественной конкурентоспособной продукции, инженеры новой формации должны дать импульс для решения задач, которые ставит руководство страны и текущие экономические реалии. Поэтому подготовка современного инженера, способного создавать и внедрять прогрессивные решения, должна содержать в себе комплексный и многофункциональный подход", — заключил вице-президент Новикомбанка Саид Аминов.

Конгресс "Русский инженер" проходит в Москве с 30 октября по 3 ноября 2023 года. Перспективные решения его участников лягут в основу документов, определяющих вектор развития российского инженерного образования на долгосрочный период.