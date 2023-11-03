В Самарской области господдержка помогла многодетной семье из Большечерниговского района

Многодетные семьи нашего региона могут рассчитывать на существенную помощь государства. Галина Ламонова из Большечерниговского района недавно стала счастливой многодетной мамой, когда в семье родился третий сын. Помимо прочих мер социальной поддержки семья решила еще раз оформить социальный контракт. 5 лет назад супруги Ламоновы уже получали данный вид господдержки, поэтому с условиями и порядком оформления данной выплаты были уже знакомы.

Социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноким гражданам с целью повышения постоянного источника дохода. Его можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство, открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства и на мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Галина Владимировна заключила социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства, зарегистрировавшись как "самозанятая", а на полученную выплату по соцконтракту семья приобрела корову. Теперь можно не только самим пить полезное молоко, но и продавать его и кисломолочные продукты, тем самым повышая доход семьи. Также многодетная семья получает меры соцподдержки: ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка, выплату на третьего ребенка до трех лет, социальное пособие, семейный региональный капитал и другие.

"В августе мы подали заявление на социальный контракт на получение денежных средств на покупку коровы. Быстро оформили все документы, а в сентябре уже получили денежные средства. Спасибо сотрудникам соцзащиты, которые помогали мне", — рассказывает Галина Ламонова.

Для оформления социального контракта нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты помогут выбрать направление, собрать необходимый пакет документов и проконсультируют, как составить бизнес-план.

"Как правило, с появлением ребенка среднедушевой доход семьи уменьшается, поэтому здесь на помощь приходит государство. Очень важно именно в этот период оказать меры соцподдержки. Значимой мерой является социальный контракт. В настоящее время в районе самое популярное направление — это ведение личного подсобного хозяйства", — говорит руководитель управления социальной защиты населения Большечерниговского района Оксана Овчарова.

Правительством области семьям с детьми уделяется и будет уделяться особое внимание, это ни раз подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров, поручая учесть этот аспект при рассмотрении проекта бюджета региона на предстоящий год. Так, в основе проекта закона об областном бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. — усиление мер поддержки семей с детьми.

Финансирование мер поддержки семьям с детьми в регионе ежегодно увеличивается. На 2023 г. на предоставление различных выплат предусмотрено в бюджете порядка 30 млрд руб., на 2024 г. запланировано уже 50 млрд рублей.

Поддержка семей с детьми — одна из целей национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.