Новикомбанк расширит финансовую поддержку бизнеса Рязани

Новикомбанк и Фонд гарантийной поддержки Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь предприниматели региона при оформлении кредита в опорном банке Госкорпорации Ростех в случае недостаточности собственного залога могут обратиться за предоставлением поручительства Фонда.

Подписи под документом поставили директор Фонда гарантийной поддержки Рязанской области Ирина Царева и управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Рязани Татьяна Харлина.

Данное соглашение позволит расширить финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и создаст благоприятные условия для быстрого доступа к кредитным продуктам банка.

Договор также предусматривает проведение совместных информационных мероприятий для предпринимателей на тему управления финансами, использования новых продуктов и технологий банковского обслуживания. Взаимное консультирование Фонда гарантийной поддержки и банка по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Рязанской области позволит представителям бизнеса разрабатывать более эффективные бизнес-стратегии и снижать риски.

"С момента открытия офиса Новикомбанка в Рязани прошло менее года. За это время мы не только расширили поддержку крупных промышленных предприятий региона, но и нарастили работу с малым и средним бизнесом. Благодаря подписанному соглашению наши клиенты — представители МСБ — смогут быстро получить финансирование для реализации своих проектов", — подчеркнула управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Рязани Татьяна Харлина.

В настоящее время банк сотрудничает с 76 фондами в различных регионах России. В частности, он заключил договоры по размещению временно свободных средств более чем с 30 региональными фондами. Размещение средств фондов на депозитах Новикомбанка выступает дополнительным источником дохода для гарантии кредитования предпринимателей.