В семи районах области с 7 по 9 ноября приостановят электроснабжение

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
07.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Придорожная; ул. Победы; ул. Жукова; ул. Ленина; ул. Сиреневая);
07.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью);
07.11.2023 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Пролетарская 34-144);
07.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);
07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. Комарова, Кооперативная, Завальная, Заречная, Красина.)
07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);
Сергиевский район:
п. Чемеричный
07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);
Сергиевский район:
п. Нива
08.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
К-Черкасский район:
с. Кабановка
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
08.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт Осинки (ул. Клары Цеткин);
09.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная);
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
К-Черкасский район:
с. Кабановка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармала Аделяково
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старое Якушкино
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ендурайкино
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Боголюбовка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.