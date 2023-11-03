В семи районах области с 7 по 9 ноября приостановят электроснабжение

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная; ул. Победы; ул. Жукова; ул. Ленина; ул. Сиреневая);

07.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью);

07.11.2023 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Пролетарская 34-144);

07.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Комарова, Кооперативная, Завальная, Заречная, Красина.)

07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);

Сергиевский район:

п. Чемеричный

07.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени);

Сергиевский район:

п. Нива

08.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

К-Черкасский район:

с. Кабановка

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

08.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

08.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт Осинки (ул. Клары Цеткин);

09.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная);

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

К-Черкасский район:

с. Кабановка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

09.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбовка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.