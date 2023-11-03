Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем народного единства

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем народного единства.

"Поздравляю вас с Днем народного единства! 4 ноября - важная дата в судьбе России, в становлении нашей страны. И сегодня мы снова отстаиваем нашу независимость, духовные ценности, культуру, историю.

Уверен, что и с этим вызовом мы справимся, так как у нас есть главное - единство. Каждый из нас понимает, что от сплоченности, стремления к созиданию, внимательного отношения друг к другу, готовности протянуть руку ближнему зависит благополучие нашей родины. Мы все - один народ, у нас общая жизнь, общая судьба.

Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!" - говорит полпред.