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В России растет предложение китайской сельхозтехники

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам исследования аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка, количество предложений китайской сельхозтехники удвоилось год к году.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

После ухода западных брендов позиции Китая в поставках специализированной сельскохозяйственной техники в России укрепились, а объем поставок существенно возрос. Тенденцию отмечают эксперты аграрного маркетплейса Своё Фермерство: количество брендов китайских производителей оборудования и запасных частей, размещаемых на маркетплейсе Своё Фермерство, за год выросло в 2 раза. Среди новых поставщиков — Shifeng, Yafeng, Gold Taurus, FengNuo. На сегодняшний день на аграрном маркетплейсе "Своё Фермерство" представлено более 30 тысяч товарных предложений от 80 китайских брендов.

9 из 10 лидеров китайского сельскохозяйственного машиностроения представлено на маркеплейсе Своё Фермерство, в том числе такие всемирно известные бренды как YTO, LOVOL, Ensign, Changfa, HANNO, HANWO, Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd, Sadin, Zoomlion и DongFeng.

Поставщики ввозят в Россию комбайны, тракторы, спецтехнику, прицепное и навесное полевое оборудование, запчасти. При этом на долю тракторов приходится более 60% всех предложений техники и оборудования от китайских производителей. Наибольшее количество машин представлено от брендов LOVOL (25%), Scout (30%), Zoomlion (12%) и DongFeng (9) — суммарно более 70% всех предложений маркетплейса.

Наибольший интерес (более 30% запросов) в категории китайских тракторов приходится на трактора мощностью от 130 до 200 лошадиных сил, это обусловлено тем, что отечественные модели редко покрывают данную категорию машин.

Среди наиболее популярных марок — Zoomlion RS1604 и Zoomlion RS1304, YTO X1404, LOVOL R1804.

Отвечая тенденциям рынка специалисты маркетплейса Своё Фермерство активно работают над привлечением на платформу новых китайских поставщиков, продолжая расширять ассортимент и повышая привлекательность уже размещенных предложений за счет спецпредложений и акций. Так, на отдельные китайские трактора и оборудование действуют специальные условия продажи и скидки до 15%.

"Импортозамещение и продвижение отечественных сельхозтоваропроизводителей остаются приоритетными направлениями развития маркетплейса Своё Фермерство, однако изменения, происходящие на рынке импортной сельскохозяйственной техники, нельзя игнорировать. В течение ближайшего года мы прогнозируем дальнейший рост количества товарных предложений сельскохозяйственных машин и оборудования от китайских производителей. Помимо замещения товарных позиций, доступ к которым для наших аграриев ограничен санкциями, мы продолжаем работать над улучшением пользовательского опыта. Смена привычных поставщиков и названий затрудняет поиск нужных запасных частей и комплектующих, поэтому мы внедрили поиск по коду детали", — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Всего в базе маркетплейса Своё Фермерство более 2,5 млн товарных единиц от 13 000 производителей и поставщиков. Посещаемость площадки более 500 000 пользователей в месяц. На платформе представлено 90% сельскохозяйственной техники отечественных производителей.

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