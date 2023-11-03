В Самаре прошло заседание областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

В пятницу, 3 ноября, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. В нем приняли участие врио заместителя председателя правительства Александр Мордвинов, представители министерства энергетики и ЖКХ региона, тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций.

Участники совещания рассмотрели итоги проверок готовности организаций к работе в осенне-зимний период, особенности обеспечения электроснабжения в период сложных погодных условий, а также итоги проверок владельцев сетевого хозяйства на соответствие критериям отнесения к территориальным сетевым организациям.

Готовность сетевых организаций к осенне-зимнему периоду оценивалась рабочей группой при министерстве ЖКХ по следующим критериям: выполнение ремонтных программ, укомплектованность аварийного запаса оборудования и материалов, укомплектованность персоналом, наличие аварийных бригад. Самое пристальное внимание проверяющие уделяли инцидентам с нарушениями энергоснабжения абонентов в прошедшем отопительном периоде. Участники рабочей группы выясняли причины происшествий, особое внимание уделялось эффективности действий компаний по устранению нарушений.

"В текущем году зимой и весной у нас были тревожные моменты, связанные с образованием льда на проводах, с тем, что ураганным ветром у нас сносило опоры линий электропередач. Все ресурсоснабжающие организации, сетевые компании отработали штатно. Были небольшие инциденты, их мы сегодня разобрали, но во всех случаях электроснабжение потребителей было восстановлено в максимально короткие сроки, и сегодня мы проанализировали готовность аварийных бригад к таким ситуациям, от которых, к сожалению, зимой никто не застрахован", - пояснил Виктор Кудряшов.

На заседании штаба обсудили также вопрос консолидации территориальных сетевых организаций. Изменения инициированы Министерством энергетики РФ. Небольшие сетевые компании, которые не соответствуют критериям, установленным правительством РФ, не получат тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а значит, не смогут продолжить работу с потребителями.

"Сейчас на рынке электроэнергетики происходят существенные изменения, в первую очередь они касаются исключения из перечня территориальных сетевых организаций тех структур, которые не соответствуют критериям протяженности линий электропередач, суммарной мощности электрооборудования и другим. Это небольшие компании, которые являлись посредниками на рынке, слабо обслуживали свое имущество, занимались фактически только транзитом. Сегодня критерии ужесточились, и в следующем году уже 11 таких организаций в Самарской области потеряют свой статус, а их имущество будет передано в новые компании по договорам аренды или купли-продажи. Сегодня это было отфиксировано в протоколе заседания штаба. Итогом нововведений станет дополнительное повышение надежности и безопасности электроснабжения, поскольку обязанности по обслуживанию таких сетей перейдут к более крупным и ответственным собственникам", - отметил глава регионального кабмина.

На энергоснабжении потребителей процесс укрупнения не отразится. Представители крупных ресурсоснабжающих компаний готовы к действиям в штатных и в аварийных ситуациях: у всех есть дежурные ремонтные бригады, в наличии - резервные источники питания, широкий арсенал технических средств, заключены договоры с другими специализированными организациями на привлечение дополнительных ресурсов.

"Сегодня мы подвели итоги готовности 27 сетевых организаций к предстоящему осенне-зимнему периоду. Все получили положительную оценку. Будут небольшие доработки, но они закончатся в нормативные сроки, то есть до конца текущего месяца. В целом могу сказать, что система энергоснабжения региона готова к работе в предстоящий осенне-зимний период", - подвел итоги заседания энергоштаба Виктор Кудряшов.