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ВТБ получил премию Столыпина за поддержку малого и среднего бизнеса

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ стал лауреатом международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Продукты для среднего и малого бизнеса банка победили в двух номинациях: "За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики" и "За скорость рассмотрения заявок" (категория "Кредиты").

В 2022–2023 году ВТБ запустил новые продукты для поддержки среднего и малого бизнеса. Банк добавил в пакеты услуг бесплатные бизнес-сервисы, запустил альтернативные сервисы для проведения платежей по QR-кодам СБП и решение ВТБ-SoftPOS, превращающее обычный смартфон в терминал эквайринга. У клиентов также появилась возможность принимать оплату электронными сертификатами "Мир".В условиях высокого спроса на финансирование ВТБ упростил для предпринимателей и юрлиц подбор и оформление кредитов и перевел процесс в цифровой формат.

"Вклад среднего и малого бизнеса в восстановление и укрепление российской экономики сложно переоценить, поэтому мы стремимся быть надежным финансовым партнером для предпринимателей. Среди ключевых направлений нашей работы — разработка специальных условий обслуживания, льготное финансирование, развитие инструментов для цифрового взаимодействия с банком. Поддержка ВТБ позволяет более чем миллиону предпринимателей и компаний развивать свое дело, ставить перед собой новые цели, выходить на новые рынки. Мы рады, что наши усилия в этом направлении второй год подряд отмечены премией имени П. А. Столыпина", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

В 2022 году победителями премии стали два продукта для клиентов СМБ − цифровая экосистема ВЭД в номинации "За внедрение и разработку отечественных цифровых технологий", а также витрина промо-предложений для поддержки бизнеса от программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" — "За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики".

Международная премия в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом "Банковское дело" при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.

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