Подписчики СберПрайм и СберПрайм+ получат доступ к выгодным предложениям банка уже с 6 ноября

Зеленый день Сбера для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ начнется на три дня раньше — с 6 ноября.
До 12 ноября включительно подписчикам будут доступны самые выгодные предложения в году по картам, повышенные бонусы за покупки у партнеров, а также специальные условия для детей, молодежи и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking.
Всем, кто оформит дебетовую СберКарту в этот период, за покупки в супермаркетах до конца ноября будет начисляться кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10%. При оформлении кредитной СберКарты — за хотя бы одну покупку от 2000 руб. в течение месяца после открытия будет начислено 2000 бонусов.
Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо в этот период будет начисляться и у партнеров программы лояльности — СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, ЕАптеки.
Для молодежи у Сбера тоже подготовлено специальное предложение: 500 приветственных бонусов при оформлении первой молодежной СберКарты с 6 по 12 ноября. Оплачивать покупки в супермаркетах в ноябре будет особенно выгодно, ведь 10% от суммы вернется бонусами СберСпасибо. Суммарно в рамках акции можно накопить не более 2000 бонусов. Кроме того, в этот период можно бесплатно оформить молодежную СберКарту с лимитированным дизайном со СберТян.
Клиенты банка до 14 лет тоже получат предложения в Зеленый день. Всем, кто оформит свою первую СберКарту с 6 по 12 ноября, будут начисляться 30% бонусами СберСпасибо за любую покупку, совершенную до конца года. Клиенты с уже оформленной детской СберКартой получат такие же привилегии, если пополнят свою карту один раз от 10 тыс. рублей. Приятным бонусом к празднику станет возможность заказать детскую карту с лимитированным дизайном со СберКотом. Детская СберКарта оформляется родителями в приложении СберБанк Онлайн и забирается ими в офисе банка.
А премиальных клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking, в которые уже включена улучшенная подписка СберПрайм, ждёт скидка 25% на бронирование номеров в пятизвёдочном отеле Сбера "Манжерок" на Алтае, кешбэк 20% бонусами на авиабилеты и отели в разделе "Тревел" на сайте СберСпасибо, 99% на покупку билетов на "Афиша", 99% в категории "Такси" для клиентов Sber Private Banking. Максимальное количество бонусов, которые можно получить в рамках акции в зависимости от пакета услуг, можно посмотреть в условиях акции.
Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнеры делают уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.
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