16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Подписчики СберПрайм и СберПрайм+ получат доступ к выгодным предложениям банка уже с 6 ноября

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Зеленый день Сбера для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ начнется на три дня раньше — с 6 ноября.

До 12 ноября включительно подписчикам будут доступны самые выгодные предложения в году по картам, повышенные бонусы за покупки у партнеров, а также специальные условия для детей, молодежи и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking.

Всем, кто оформит дебетовую СберКарту в этот период, за покупки в супермаркетах до конца ноября будет начисляться кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10%. При оформлении кредитной СберКарты — за хотя бы одну покупку от 2000 руб. в течение месяца после открытия будет начислено 2000 бонусов.

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо в этот период будет начисляться и у партнеров программы лояльности — СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, ЕАптеки.

Для молодежи у Сбера тоже подготовлено специальное предложение: 500 приветственных бонусов при оформлении первой молодежной СберКарты с 6 по 12 ноября. Оплачивать покупки в супермаркетах в ноябре будет особенно выгодно, ведь 10% от суммы вернется бонусами СберСпасибо. Суммарно в рамках акции можно накопить не более 2000 бонусов. Кроме того, в этот период можно бесплатно оформить молодежную СберКарту с лимитированным дизайном со СберТян.

Клиенты банка до 14 лет тоже получат предложения в Зеленый день. Всем, кто оформит свою первую СберКарту с 6 по 12 ноября, будут начисляться 30% бонусами СберСпасибо за любую покупку, совершенную до конца года. Клиенты с уже оформленной детской СберКартой получат такие же привилегии, если пополнят свою карту один раз от 10 тыс. рублей. Приятным бонусом к празднику станет возможность заказать детскую карту с лимитированным дизайном со СберКотом. Детская СберКарта оформляется родителями в приложении СберБанк Онлайн и забирается ими в офисе банка.

А премиальных клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking, в которые уже включена улучшенная подписка СберПрайм, ждёт скидка 25% на бронирование номеров в пятизвёдочном отеле Сбера "Манжерок" на Алтае, кешбэк 20% бонусами на авиабилеты и отели в разделе "Тревел" на сайте СберСпасибо, 99% на покупку билетов на "Афиша", 99% в категории "Такси" для клиентов Sber Private Banking. Максимальное количество бонусов, которые можно получить в рамках акции в зависимости от пакета услуг, можно посмотреть в условиях акции.

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнеры делают уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3