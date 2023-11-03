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Долгожданный миг: "Крышки-Неваляшки" закрывают 11-й сбор

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 1 год и 3 месяца жители Самарской области для проекта "Крышки-Неваляшки" собрали и сдали на помощь 8 тонн крышечек для детского сада № 198 "Вишенка" (Тольятти). Если переводить в денежный эквивалент, то это 160 000 рублей.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Детский сад "Вишенка" имеет в своем составе 7 групп детей с задержкой психического развития. С ними работают профессиональные педагоги. Для реабилитации таких особых деток на все собранные средства будет приобретен комплект оборудования "Дом Совы" — сенсорно-динамический зал с набором специальных инструментов для развития сенсомоторной интеграции.

Если вы еще не участвовали в проекте "Крышки-Неваляшки", то обязательно присоединяйтесь. Такая мелочь, как пластиковые крышки, смогли улучшить качество жизни детей с особенностями развития. Это уже является веской причиной для того, чтобы их собирать. Тем более что это не требует абсолютно никаких затрат — ни материальных, ни физических.

Гид потребителя

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