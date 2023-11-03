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В Зеленый день объявляются суперскидки до 40% на умные устройства Sber

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Зеленый день — он продлится с 6 по 12 ноября для владельцев подписки СберПрайм+ и с 9 по 12 ноября для остальных клиентов — умные устройства Sber обойдутся намного дешевле.

Колонки SberBoom и SberBoom Mini будут стоить 8990 рублей (вместо 11990) и 2890 рублей (вместо 3990) соответственно. А топовая модель умного телевизора Sber 4K UHD 55″ на МегаМаркете подешевеет на 40% — цена снизится до 18990 рублей (Модель SDX-55U4010B). Если покупать все эти товары на МегаМаркете, то бонусами СберСпасибо на карту также вернется 50% от стоимости покупки. То есть на каждый потраченный рубль клиент получит 50 копеек кешбэка.

Воспользоваться этими предложениями можно будет на сайте Зеленого дня.

Также в Зеленый день со скидками можно приобрести и другие умные устройства Sber:

Умные лампы E27 и E14 (A60/C37) будут доступны к покупке по цене сопоставимой с ценой обычной светодиодной лампы за 390 рублей (вместо 990), умная LED-лента за 2090 рублей, умная розетка за 990 рублей и комплект из умного хаба и трех датчиков (открытия, движения, сценарной кнопки) за 4770 рублей. Все устройства работают на полностью российской облачной платформе умного дома Sber, включенной в реестр отечественного ПО.

Умный дисплей SberPortal с акустикой от Harman/Kardon, AI-камерой с широкоугольной оптикой и поддержкой 4K разрешения можно приобрести всего за 14 990 рублей.

ТВ-приставка SberBox с виртуальным ассистентом Салют в эти дни будет стоить 2990 рублей при покупке в офисах Сбербанка.

Зеленый день пройдет с 9 по 12 ноября. В эти дни будут доступны выгодные условия по финансовым продуктам Сбера и уникальные предложения, огромные кешбэки и скидки от компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

С 6 ноября максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них мероприятия Зеленого дня стартуют на три дня раньше и предложения для них будут еще выгоднее.

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