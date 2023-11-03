Жителя Самары обвиняют в причинении тяжких травм по неосторожности

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

По версии следователей, в июле 2023 г. на ул. Зои Космодемьянской мужчина по неосторожности столкнул с крыльца ресторана незнакомого молодого человека. Тот упал и получил тяжкие травмы.

Теперь уголовное дело направят в суд.