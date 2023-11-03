Жителя Самары обвиняют в причинении тяжких травм по неосторожности

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
По версии следователей, в июле 2023 г. на ул. Зои Космодемьянской мужчина по неосторожности столкнул с крыльца ресторана незнакомого молодого человека. Тот упал и получил тяжкие травмы.
Теперь уголовное дело направят в суд.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".