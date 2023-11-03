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Дефектоскопист АО "Транснефть - Приволга" — в числе призеров всероссийского конкурса

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работник АО "Транснефть - Приволга" Олег Яковенко занял второе место в финале Всероссийского конкурса "Лучший специалист неразрушающего контроля" в номинации "Визуальный и измерительный контроль (ВИК) + ультразвуковой контроль (УК)".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Участники отвечали на 20 вопросов по физическим основам методов неразрушающего контроля, основным параметрам и технологии его проведения. Практическая часть заключалась в решении нестандартных задач, связанных с выбором параметров контроля, анализом результатов, полученных при проведении контроля, выявлением дефектов. Жюри оценивало знание нормативных и методических документов, время выполнения и правильность ответов, а также точность результатов измерений.

По итогам регионального этапа конкурса, который проходил летом текущего года в г. Тольятти, Олег Яковенко, дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля базы производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления, занял первое место в номинации ВИК+УК.

Церемония награждения состоялась в рамках Российской промышленной недели и X Международного Форума "Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика" (ЦВК "Экспоцентр") в г. Москве. Олегу Яковенко был вручен диплом и памятный кубок.

Дефектоскописты АО "Транснефть - Приволга" выполняют контроль сварных соединений на объектах магистральных трубопроводов, проводят контроль ремонтных конструкций, осуществляют диагностику задвижек и насосного оборудования, а также решают другие производственные задачи по обеспечению бесперебойной и эффективной работы объектов трубопроводного транспорта.

Конкурс организован Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД). В отборочных этапах участвовали более 400 человек из 220 организаций.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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