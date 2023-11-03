Работник АО "Транснефть - Приволга" Олег Яковенко занял второе место в финале Всероссийского конкурса "Лучший специалист неразрушающего контроля" в номинации "Визуальный и измерительный контроль (ВИК) + ультразвуковой контроль (УК)".

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Участники отвечали на 20 вопросов по физическим основам методов неразрушающего контроля, основным параметрам и технологии его проведения. Практическая часть заключалась в решении нестандартных задач, связанных с выбором параметров контроля, анализом результатов, полученных при проведении контроля, выявлением дефектов. Жюри оценивало знание нормативных и методических документов, время выполнения и правильность ответов, а также точность результатов измерений.

По итогам регионального этапа конкурса, который проходил летом текущего года в г. Тольятти, Олег Яковенко, дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля базы производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления, занял первое место в номинации ВИК+УК.

Церемония награждения состоялась в рамках Российской промышленной недели и X Международного Форума "Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика" (ЦВК "Экспоцентр") в г. Москве. Олегу Яковенко был вручен диплом и памятный кубок.