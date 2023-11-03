В суд направили дело о ДТП под Самарой, в котором погибли девять человек

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 52-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

23 февраля 2023 г., в 9:00, на 83 км подъездной дороги к Оренбургу произошла трагическая авария. По версии следствия, обвиняемый ехал на "Газели", попытался обогнать грузовик Renault, нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автобусом Ford Transit, а потом и с грузовиком.

В аварии погибли девять человек, в том числе несовершеннолетняя. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело направили в суд.