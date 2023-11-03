В суд направили дело о ДТП под Самарой, в котором погибли девять человек

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 52-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
23 февраля 2023 г., в 9:00, на 83 км подъездной дороги к Оренбургу произошла трагическая авария. По версии следствия, обвиняемый ехал на "Газели", попытался обогнать грузовик Renault, нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автобусом Ford Transit, а потом и с грузовиком.
В аварии погибли девять человек, в том числе несовершеннолетняя. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!