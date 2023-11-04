Слесарь из Сызрани перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Сызрани 58-летнему жителю позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись предложением, слесарь оформил на себя несколько потребительских кредитов и еще часть денег занял у родственников.

Получив инструкции от "специалиста", мужчина перевел на продиктованные счета деньги в сумме более 1 млн 450 тыс. рублей. После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь, сызранец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию.

Возбуждено уголовное дело.