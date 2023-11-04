Слесарь из Сызрани перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Сызрани 58-летнему жителю позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись предложением, слесарь оформил на себя несколько потребительских кредитов и еще часть денег занял у родственников.
Получив инструкции от "специалиста", мужчина перевел на продиктованные счета деньги в сумме более 1 млн 450 тыс. рублей. После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь, сызранец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".