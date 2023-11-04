В Самарской области в суд направлено дело о покушении на незаконный сбыт свыше 10 кг наркотиков

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рязанской области. Он обвиняется по по ч. 3 ст. 30, чч. 3–5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2022 г. мужчина получал от неустановленного лица сведения о нахождении на территории различных регионов тайников с оптовыми партиями наркотических средств.
В назначенном месте он забирал наркотики, организовывал новые закладки, координаты которых передавал соучастнику.
В ноябре 2022 г. на территории Пензенской области автомобиль под управлением наркокурьера был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. В телефонах задержанного обнаружены координаты более 40 тайников, организованных им на территории Самарской, Курганской, Московской, Рязанской, Липецкой, Свердловской, Ивановской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.
Из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств.
Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".