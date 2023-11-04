16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в суд направлено дело о покушении на незаконный сбыт свыше 10 кг наркотиков Слесарь из Сызрани перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей В Самарской области женщина поругалась с мужем и зарезала его Среди участников конфликта с двумя самарцами в кафе не было мигрантов В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве с дамбой в Уссурийске

Преступления Происшествия

В Самарской области в суд направлено дело о покушении на незаконный сбыт свыше 10 кг наркотиков

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рязанской области. Он обвиняется по по ч. 3 ст. 30, чч. 3–5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2022 г. мужчина получал от неустановленного лица сведения о нахождении на территории различных регионов тайников с оптовыми партиями наркотических средств.

В назначенном месте он забирал наркотики, организовывал новые закладки, координаты которых передавал соучастнику.

В ноябре 2022 г. на территории Пензенской области автомобиль под управлением наркокурьера был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. В телефонах задержанного обнаружены координаты более 40 тайников, организованных им на территории Самарской, Курганской, Московской, Рязанской, Липецкой, Свердловской, Ивановской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.

Из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3