В Самарской области в суд направлено дело о покушении на незаконный сбыт свыше 10 кг наркотиков

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рязанской области. Он обвиняется по по ч. 3 ст. 30, чч. 3–5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2022 г. мужчина получал от неустановленного лица сведения о нахождении на территории различных регионов тайников с оптовыми партиями наркотических средств.

В назначенном месте он забирал наркотики, организовывал новые закладки, координаты которых передавал соучастнику.

В ноябре 2022 г. на территории Пензенской области автомобиль под управлением наркокурьера был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. В телефонах задержанного обнаружены координаты более 40 тайников, организованных им на территории Самарской, Курганской, Московской, Рязанской, Липецкой, Свердловской, Ивановской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.

Из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.