Баскетбольная "Самара" проиграла "Автодору"

"Самара" уступила "Автодору" в матче Единой Лиги ВТБ — 74:86.

Один из лидеров против аутсайдера, да еще и на своей площадке — и "-10" уже по ходу стартового периода. Явно не такого начала матча ждали самарские болельщики. Даже 5 очков за 20 секунд от Михаила Кулагина не выправили ситуацию: саратовцы уверенно держали разницу, а перед большим перерывом принялись неумолимо ее увеличивать, доведя до 18 очков (30:48 за две минуты до конца первой половины).

В третьей четверти разыгрался Джавонтэ Хокинс, но его 8 очков хватило лишь на то, чтобы приблизиться к сопернику на дистанцию в 11 очков (54:65 перед заключительной десятиминуткой). А четыре минуты без набранных очков в четвертом периоде отбросили самарцев уже на "-20". Затем вновь "проснулся" Хокинс, да и вся команда старалась играть до финальной сирены — но "Автодор" было уже не нагнать.

Следующий матч "Самара" проведет 8 ноября в Москве против ЦСКА.