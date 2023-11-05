Кинельский инженер стал жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

Житель Кинеля легко мужчина поддался на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого он скачал программы на телефон.

Злоумышленники убедили 37-летнего мужчину-инженера не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты на общую сумму 1,5 млн рублей.

Всего за 2 месяца потерпевший перевел на счета для "торговли на бирже" более 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.