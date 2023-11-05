Кинельский инженер стал жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

Житель Кинеля легко мужчина поддался на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого он скачал программы на телефон.
Злоумышленники убедили 37-летнего мужчину-инженера не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты на общую сумму 1,5 млн рублей.
Всего за 2 месяца потерпевший перевел на счета для "торговли на бирже" более 1,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".