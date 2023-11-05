Из-за неполадки с двигателем из Курумоча не вылетел самолет в Киргизию

В воскресенье, 5 ноября, в 2:04 командир воздушного судна, следующего рейсом Самара — ОШ, прекратил запуск из-за неполадки правого двигателя самолета.
Эксплуатант ООО "Северный ветер", сообщает Аviaincident.
В воскресенье, 5 ноября, в 2:04 командир воздушного судна, следующего рейсом Самара — ОШ, прекратил запуск из-за неполадки правого двигателя самолета.
Эксплуатант ООО "Северный ветер", сообщает Аviaincident.
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Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!