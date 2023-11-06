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Преступления Происшествия

Пожилая тольяттинка перевела мошенникам миллион рублей

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала 78-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Три дня пенсионерке в мессенджере писал неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он утверждал, что получил секретные данные о том, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит. Чтобы разоблачить мошенников и обезопасить свои средства, по его словам, нужно было срочно перевести все деньги на безопасный счет. Тольяттинка поверила и отправила писавшему более 1 млн рублей. После этого "правоохранитель" перестал выходить на связь.

Теперь уже настоящие полицейские ищут мошенников.

Региональное ГУ МВД напоминает, что настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и мессенджерах, и сообщать какие-либо "секретные данные" о ваших счетах.

Гид потребителя

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