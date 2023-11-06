Пожилая тольяттинка перевела мошенникам миллион рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала 78-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Три дня пенсионерке в мессенджере писал неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он утверждал, что получил секретные данные о том, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит. Чтобы разоблачить мошенников и обезопасить свои средства, по его словам, нужно было срочно перевести все деньги на безопасный счет. Тольяттинка поверила и отправила писавшему более 1 млн рублей. После этого "правоохранитель" перестал выходить на связь.
Теперь уже настоящие полицейские ищут мошенников.
Региональное ГУ МВД напоминает, что настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и мессенджерах, и сообщать какие-либо "секретные данные" о ваших счетах.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".