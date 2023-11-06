Владелец ЧОПа из Самары решил сэкономить и работал по фальшивой лицензии

В Ленинский районный суд Самары отправилось уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и использовании поддельных документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина открыл ООО и предоставлял услуги ЧОП. В июне 2021 г. у него истек срок действия разрешения на эту деятельность. Однако вместо продления лицензии самарец купил у неизвестного фальшивую копию документа и продолжил работать.

Полицейские вскрыли обман в 2022 году. К тому моменту незаконный доход подозреваемого составил более 9,8 млн рублей.