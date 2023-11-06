Владелец ЧОПа из Самары решил сэкономить и работал по фальшивой лицензии

В Ленинский районный суд Самары отправилось уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и использовании поддельных документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, мужчина открыл ООО и предоставлял услуги ЧОП. В июне 2021 г. у него истек срок действия разрешения на эту деятельность. Однако вместо продления лицензии самарец купил у неизвестного фальшивую копию документа и продолжил работать.
Полицейские вскрыли обман в 2022 году. К тому моменту незаконный доход подозреваемого составил более 9,8 млн рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".