В Самарской области задержали недобросовестного установщика окон

В Самарской области возбудили уголовное дело на 34-летнего жителя Оренбургской области. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2023 г. к полицейским пришел мужчина из Камышлинского района (Самарской области). Он жаловался на работника, который пообещал купить и установить шесть пластиковых окон и взял предоплату, но работу не выполнил. Первая сумма, которую потерпевший перевел, составила 48 тыс. рублей. Через несколько дней подрядчик попросил 2,8 тысяч. Позже ему понадобилось еще 25 тыс. рублей. В итоге получив 75,8 тыс. руб., оконщик исчез.

Как выяснилось, договор мужчины не заключали. Заявитель познакомился с "продавцом" через объявление в социальной сети. Полицейские позвонили по тому же объявлению под видом потенциальных клиентов и договорились о замерах. В итоге предпринимателя задержали с помощью "засады".

Подозреваемый оказался уже судимым за мошенничество жителем Оренбургской области. Он признал, что не собирался выполнять работу. Также мужчина рассказал, что все его счета арестованы за неуплату налогов. Поэтому деньги он просил переводить на счет знакомого, который не подозревал о преступлении.