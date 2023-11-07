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Школьники и студенты узнают, как стать настоящим предпринимателем на молодежном шоу Сбера "Гонка стартапов"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Смотрите реалити-шоу на федеральных каналах и социальных сетях с 5 ноября.

Сбер запускает развлекательное реалити-шоу о молодежном предпринимательстве — "Гонка стартапов". Его героями станут 10 школьников и студентов из разных городов России, которые к своим 16-18 годам уже создают собственные бизнес-проекты в молодежных акселераторах Сбера. Проект будет транслироваться еженедельно, начиная с 5 ноября, на телеканалах "Пятница!" и "Суббота!", а также в социальных сетях.

"Сбер заинтересован в том, чтобы молодые ребята могли воплотить в жизнь свои задумки и под руководством экспертов развить предпринимательские таланты и бизнес-навыки. Сегодня нашей стране нужны сильные технологические лидеры. А чтобы их становилось больше, необходимо развивать инфраструктуру и на реальных примерах показывать, что все инновационные идеи могут воплотиться в жизнь. Я надеюсь, что реалити-шоу будет познавательным, а зрители узнают в героях самих себя, смогут вдохновиться и попробуют свои силы в технологическом предпринимательстве", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Во время реалити-шоу участникам предстоит серьезная работа: за шесть недель они будут разбираться в креативных технологиях, прокачивать работу в команде, развивать скилы деловых переговоров, публичных выступлений и других навыков, необходимых предпринимателю. Наставниками будут звездные эксперты. Они поделятся практическими советами и кейсами, которые будут полезны и участникам шоу, и зрителям, которые хотят развить в себе мышление современного предпринимателя.

В каждой серии герои выполняют различные задания, а от качества их выполнения зависит итоговый результат и выход в финал, где участники соберутся на специальном Демодне. Проекты оценят топ-менеджеры Сбера, инвесторы и эксперты рынка, а лучшие из них получат инвестиции.

Поддержка зрителей поможет участникам избежать выбывания из проекта. Вместе с выходом первой серии откроется голосование за понравившегося героя, который вне зависимости от оценок экспертов сможет получить "иммунитет" и выйти в финал.

Сбер проводит бесплатные акселераторы для школьников, учеников колледжей и техникумов, и для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов с 2021 года. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем вместе с наставниками на практике создают собственные стартапы. За три сезона в акселераторах приняли участие более 130 тысяч человек со всей страны, они создали три тысячи бизнес-проектов. Прием заявок на новый сезон уже открыт.

Гид потребителя

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