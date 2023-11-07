В Самаре остановили водителя Renault с документами на чужое имя

В Самаре задержали автомобилиста с поддельными документами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на посту на Южном шоссе остановили для проверки документов Renault Fluence. Предъявленное 41-летним водителем водительское удостоверение показалось правоохранителям подозрительным - персональные данные водителя отличались от указанных в документе. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.

В итоге автомобилист рассказал, что нашел водительское удостоверение на улице и решил воспользоваться им, так как свое потерял и не успел восстановить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").