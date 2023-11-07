В Самаре остановили водителя Renault с документами на чужое имя

В Самаре задержали автомобилиста с поддельными документами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции на посту на Южном шоссе остановили для проверки документов Renault Fluence. Предъявленное 41-летним водителем водительское удостоверение показалось правоохранителям подозрительным - персональные данные водителя отличались от указанных в документе. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.
В итоге автомобилист рассказал, что нашел водительское удостоверение на улице и решил воспользоваться им, так как свое потерял и не успел восстановить.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно