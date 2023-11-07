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Сбер в Зеленый день предлагает кешбэк у партнеров до 100%

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании — партнеры Сбера подготовили для клиентов сюрпризы и специальные предложения в Зеленый день, который в этом году пройдет с 9 по 12 ноября. Для владельцев подписки СберПрайм и СберПрайм+ акция началась еще раньше — 6 ноября.

С 6 ноября для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ повышенный кешбэк на Мегамаркете составит до 80% бонусами СберСпасибо, при оплате картами Сбера или по SberPay (без подписки СберПрайм) — до 60%, при оплате картами любых других банков — до 50%. А с 9 ноября кешбэк станет еще больше. Кроме того, маркетплейс предложит скидки до 85%, а на избранные товары — до 45% от первой цены на рынке.

С подпиской СберПрайм или СберПрайм+ клиенты СберМаркета получат возможность вернуть бонусами СберСпасибо 100% суммы за покупку отдельных товаров, а также дополнительные бонусы. Пользователи Самоката в период акции смогут приобрести все нужное для комфортного быта с кешбэком 5%. А на первый заказ новые клиенты сервиса получат кешбэк 20%.

Гид потребителя

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