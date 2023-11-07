ВТБ: у 40% клиентов пенсионного возраста есть вклад в банке

По статистике ВТБ, депозиты или остатки на накопительных счетах есть почти у 40% клиентов старшего возраста. Размещать средства они предпочитают в основном на полгода.

Если в целом вкладчики сегодня предпочитают инструменты на срок три месяца, то люди пенсионного возраста стремятся разместить сбережения на полгода: более 45% депозитов старшего поколения в банке ВТБ в этом году были открыты на шесть месяцев, чуть более четверти инвестировали на год, а краткосрочные инструменты выбирают порядка 13% таких клиентов. Средний "чек" — 954 тысячи рублей.

По статистике другого банка Группы ВТБ — РНКБ, люди пенсионного возраста предпочитают размещать средства в основном на год, а средняя сумма вклада составляет в среднем 568 тысяч рублей. С начала года объем средств на вкладах клиентов старшего поколения в РНКБ вырос до 55,58 млрд рублей.

Наряду с вкладами старшее поколение все активнее интересуется сберегательными инструментами, позволяющими гибко распоряжаться свободными средствами — в частности, накопительными счетами. В 2023 году средний "чек" по этому продукту в ВТБ держится на уровне около 219 тысяч рублей.

"Работа с пенсионерами — одно из важнейших направлений в ВТБ. Сегодня более 3 млн россиян старшего возраста доверяют свои финансовые вопросы ВТБ, при этом уже свыше 1,4 млн получают пенсию в нашем банке. В этом году пенсионеры активнее интересуются депозитами: общий размер средств, размещенных ими у нас, уже превышает 530 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата за январь–сентябрь 2022 года. На эту динамику повлияло существенное повышение доходности по вкладам — например, клиенты, получающие у нас пенсию, сейчас могут получить до 16% годовых на первые полгода. В то же время весомую роль играет общий рост уровня финансовой грамотности: все большее число россиян понимают, что хранить сбережения в банке не только надежно, но и выгодно", — прокомментировала начальник управления "Старшее поколение" ВТБ Анна Нестерова.