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Россельхозбанк повышает доходность по накопительному счету "Моя копилка" до 13,5%

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана "Моя копилка". Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 13,5%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"По результатам нашего опроса, почти каждый второй россиянин (47%) выбирает срочный вклад, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления. Банковская статистика подтверждает это: например, объем средств, размещенных на накопительных счетах клиентов РСХБ, с начала текущего года повысился на 72%. Их популярность связана с удобством и гибкостью пополнения и управления своими сбережениями, а также получения высокого дохода", — прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

До 31 января 2024 года включительно в рамках акции "Выгодные траты" у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет "Моя копилка" (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках тарифного плана "СВОЯ карта". Процентная надбавка может составить 1% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 2% — от 30 000 до 70 000 рублей; и 3% — свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 13,5%.

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

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