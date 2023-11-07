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Биометрический бум: клиенты Сбера проявляют взрывной интерес к оплате покупок улыбкой

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Сбера все чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 года, когда Сбер начал полномасштабное развитие сервиса "оплаты улыбкой", этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц. За 5 месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз.

Покупки оплачивают улыбкой во всех регионах страны. Более 75% всех оплат улыбкой приходится на 13 самых активных регионов. Лидерство по количеству операций держат Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако и в самых отдаленных территориях люди тоже используют современный способ платить. Так, операции по биометрии уже совершают и на Чукотке.

Чаще всего покупки по биометрии оплачивают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты торговли позволяют пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, — ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. рублей. Безопасность и удобство сервиса повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов СберСпасибо также, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить.

"Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в самую частотную сферу жизни — продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За 5 месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз — это говорит о том, что нам удалось создать удобный, быстрый и безопасный платежный сервис, которым начинают пользоваться все больше людей. Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой. До конца года мы планируем распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли — магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие, чтобы у наших клиентов было больше возможностей удобно платить и чаще улыбаться", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сегодня оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране — это новое современное оборудование, которое объединило в одном устройстве все банковские способы платежей со SberPay. С каждым днем новых терминалов будет становиться еще больше, и они будут доступны во всех удаленных частях страны.

Для использования сервиса "Оплата улыбкой" необходимо в приложении СберБанк Онлайн в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказать виртуальному ассистенту в приложении СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой". Подключив сервис, покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру. Это быстро, удобно и безопасно.

Гид потребителя

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