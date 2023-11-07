В правительстве Самарской области обсудили завершение строительства проблемных объектов

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по завершению строительства проблемных объектов и удовлетворению прав граждан - участников долевого строительства. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, представители министерства строительства, госэкспертизы, ресурсоснабжающих компаний. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители федерального Фонда развития территорий.

За последние шесть лет в Самарской области многое сделано для решения проблемы обманутых дольщиков. Восстановлены права более чем 6,5 тыс. семей пострадавших граждан, из единого реестра проблемных объектов исключено более 80 жилых домов. Только за 2022 г. региону удалось сократить этот список на 31 объект. Часть проблем удается решить путем завершения строительства объектов, их ввода в эксплуатацию и передачи собственникам готового жилья, в иных случаях гражданам предоставляются жилые помещения в других, не проблемных домах или денежные компенсации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично контролирует решение вопросов обманутых дольщиков. Глава региона поставил задачей выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина - до конца года исключить все дома из ЕРПО, удовлетворив права участников долевого строительства. Существенно ускорить решение проблемы получается благодаря конструктивному диалогу региональных властей с федеральным Фондом развития территорий.

Сейчас в реестре остается шесть проблемных объектов, по каждому из которых имеется механизм восстановления прав обманутых дольщиков.

На встрече обсудили перспективы скорейшего ввода наиболее масштабных и капиталоемких объектов. Врио председателя областного правительства не раз бывал на строительных площадках проблемных долевок и контролирует ход работ лично.

Готовность 16-этажного пятисекционного дома на 18 км Московского шоссе, напротив ТЦ "Московский", составляет 98%. Завершен монтаж внешних и внутренних инженерных сетей, близится к 100% выполнению благоустройство. Завершить все работы на объекте планируют до конца ноября.

Близка к 100% готовность шестисекционного дома переменной (16-18 этажей) этажности в районе ул. Черемшанской. Фактически все строительные работы выполнены, остались небольшие вопросы по благоустройству и сетям водоотведения и электроснабжения. Работы на теплосетях и водопроводе завершены. Ввести дом планируется в декабре, рисков отступления от графика нет.

В последние недели строители существенно нарастили темпы работ на 16-этажном доме по ул. Димитрова, 74а (2 этап). Сейчас застройщиком здесь выступает созданный правительством Самарской области Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Чтобы дом соответствовал нормативам, потребовались дополнительные работы по усилению фундамента. За последние месяцы было построено восемь этажей, на 100% выполнена прокладка внешних инженерных сетей, идет монтаж коммуникаций внутри здания.

"Нельзя снижать набранный темп, при этом мы должны тщательно контролировать качество выполняемых работ, чтобы не получить замечания ГИСН. Задача остается прежней - закончить строительство до конца года. Погода и современные технологии, применяемые для строительства в осенне-зимний период, позволяют сделать это. Нужен стопроцентный результат. Хочу, чтобы вы осознали важность этого объекта и сконцентрировались на нем. Не подводите", - обратился к руководителю подрядной организации врио председателя областного правительства.