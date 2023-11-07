В Самаре полицейского избили охранники в ресторане

ЧП произошло в одном из самарских ресторанов в выходные. Сотрудник полиции находился там не при исполнении.
Старший лейтенант Андрей Самаркин из Промышленного района общался в нерабочее время с другом. По одной из предварительных версий источников Волга Ньюс, товарищи поели и поняли, что им недостает денег, чтоб расплатиться. Друг Андрея позвонил третьему приятелю с просьбой привезти определенную сумму, а потом решил выйти, чтоб забрать деньги. Но выйти ему не дали охранники из-за того, что счет не был оплачен. Начался конфликт. По версии источников, полицейский вообще хотел разнять конфликтующих, но его ударили сзади по голове, а потом стали избивать. В итоге работник МВД получил серьезные травмы и попал в больницу. Кроме того, сильно пострадал его друг.
Известно, что полицейский дает показания в общем порядке. Коллеги отзываются о пострадавшем хорошо.
Нападавшему грозит ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Редакция также направила запрос в ГУ МВД по Самарской области для получения официального комментария.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно