В Самаре полицейского избили охранники в ресторане

ЧП произошло в одном из самарских ресторанов в выходные. Сотрудник полиции находился там не при исполнении.

Старший лейтенант Андрей Самаркин из Промышленного района общался в нерабочее время с другом. По одной из предварительных версий источников Волга Ньюс, товарищи поели и поняли, что им недостает денег, чтоб расплатиться. Друг Андрея позвонил третьему приятелю с просьбой привезти определенную сумму, а потом решил выйти, чтоб забрать деньги. Но выйти ему не дали охранники из-за того, что счет не был оплачен. Начался конфликт. По версии источников, полицейский вообще хотел разнять конфликтующих, но его ударили сзади по голове, а потом стали избивать. В итоге работник МВД получил серьезные травмы и попал в больницу. Кроме того, сильно пострадал его друг.

Известно, что полицейский дает показания в общем порядке. Коллеги отзываются о пострадавшем хорошо.

Нападавшему грозит ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Редакция также направила запрос в ГУ МВД по Самарской области для получения официального комментария.