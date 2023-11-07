Самарца будут судить за убийство 23-летней давности

Прокуратура Советского района Самара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, произошедшем более 23 лет назад.

По версии следствия, ночью 15 февраля 1999 г. житель Самары выпивал с приятелями. Затем компания поссорилась с незнакомцем. Незнакомец обозвал обвиняемого, а в ответ тот повалил оппонента на пол, босил ему в голову телевизор, а потом кинул в него же электроплиту. В результате избитый мужчина скончался.

Подозреваемый скрылся от следствия, а расследование приостановили.

В 2023 г. обвиняемого наконец нашли. Теперь уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.