Самарца будут судить за убийство 23-летней давности

Прокуратура Советского района Самара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, произошедшем более 23 лет назад.
По версии следствия, ночью 15 февраля 1999 г. житель Самары выпивал с приятелями. Затем компания поссорилась с незнакомцем. Незнакомец обозвал обвиняемого, а в ответ тот повалил оппонента на пол, босил ему в голову телевизор, а потом кинул в него же электроплиту. В результате избитый мужчина скончался.
Подозреваемый скрылся от следствия, а расследование приостановили.
В 2023 г. обвиняемого наконец нашли. Теперь уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно