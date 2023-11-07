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Банк ДОМ.РФ первым в России запустил вклад на платформе Банки.ру

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ первым на российском рынке запустил специальный вклад "ДОМа надёжно" на финансовой платформе Банки.ру (АО "Банки.ру Маркетплейс"). Клиенты там могут открыть вклад до 14,5% годовых.

Фото: ДОМ.РФ

Как уточняется, при размещении средств на три месяца и полгода доходность по вкладу составит 14,1% и 14,2% соответственно. При размещении средств на один год она также составит 14,2%. При оформлении вклада на два года процент вырастает до 14,3%, на три года — до 14,5% годовых.

"У нашего продукта сразу несколько преимуществ. Помимо дистанционного оформления вне зависимости от наличия офиса банка в конкретном регионе и хорошей доходности, клиенты автоматически получают возможность без посещения офиса заказать банковскую карту, оформить кредит, воспользоваться повседневными востребованными услугами, которые абсолютно бесплатны и проходят в обновленном мобильном приложении", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Клиенты, уже зарегистрированные на платформе, могут воспользоваться новым продуктом банка дистанционно в круглосуточном режиме. Новым клиентам для доступа к онлайн-вкладу необходимо пройти идентификацию и выбрать удобную дату и место выезда сотрудника финансовой платформы, который проведет процедуру.

Директор по развитию бизнеса Банки.ру Кристина Хачикян отметила, что платформа постоянно добавляет финансовые продукты. Подтвердив один раз свою личность, пользователи могут без визита в банк оформить вклад и потребительский кредит.

Минимальная сумма вклада "ДОМа надёжно" составляет 10 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей, выплата процентов осуществляется в конце срока на счет платформы или на любой другой указанный счет. Открыть вклад "ДОМа надёжно" и ознакомиться с условиями оформления можно по ссылке.

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