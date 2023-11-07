16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Посол Республики Беларусь в РФ оценил динамику развития Самарской области Герои и подвиги: В Самаре прошел Парад Памяти В Самаре открыта мемориальная доска военному дирижеру и композитору Семену Чернецкому В Самаре начался традиционный Парад Памяти В Самаре волонтеры "Единой России" организовали экскурсии в Парк дружбы народов для семей участников СВО

Власть и политика

В Самарской области стартовала новая смена "Кузницы кадров"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на базе Молодежного центра "Лесная сказка" стартовала образовательная программа "За Волгу. Исследуй горизонты". В ней участвует около 150 активистов молодежного сообщества "За Волгу", учащиеся организаций высшего и среднего профессионального образования.

"За Волгу. Исследуй горизонты" - смена Школы молодежного актива "Кузница кадров" о командообразовании активной молодежи Самарской области, у которых Волга в сердце. Выезд поможет развить корпоративную культуру участников сообщества, сформировать личностные компетенции и инновационное мышление, а также будет способствовать патриотическому воспитанию.

"Молодежное сообщество "За Волгу" - это команда единомышленников, реализующих молодежные общественные инициативы по экологическому, патриотическому, туристическому направлениям, а также по развитию студенческого самоуправления, добровольчества и культуры среди молодежи региона.

Активистами сообщества является более 1500 молодых людей Самарской области. Благодаря программе комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" мы проводим для наших активистов обучение на базе молодежного центра "Лесная сказка". Уверен, выезд станет отличным опытом для каждого участника, а приобретенные знания - инструментом в развитии молодежной политики региона", - отметил директор АНО МС "За Волгу" Олег Ломаев.

В рамках выезда планируется работа по различным направлениям. Среди них - патриотическое, экологическое, туристическое, а также студенчество, демография, культура и творчество, добровольчество, информационная политика. Участники в течении трех дней будут проходить тренинги от региональных спикеров по направлениям, что поможет им еще больше разбираться в интересующих сферах.

По итогам участники получат сертификаты о прохождении образовательной программы.
Образовательная программа "За Волгу. Исследуй горизонты" является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется правительством Самарской области совместно с ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках национального проекта "Образование".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3