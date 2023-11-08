Самарская область в 1,5 раза перевыполнила показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по ремонту мостов

Самарская область в 2023 году на 65% перевыполнила показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения.
Напомним, темпы модернизации дорожной инфраструктуры Самарской области отметили на федеральном уровне.
Всего в текущем году отремонтировали 22 моста в 9 муниципальных образованиях региона протяженностью 1600 погонных метров, что на 635 метров больше показателя, предусмотренного национальным проектом.
Ремонт большинства искусственных сооружений проводился в составе работ по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог региона. Так, в ходе капитального ремонта участка автомобильной дороги "Самара — Бугуруслан" — Кинель-Черкассы в селе Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района отремонтировали три искусственных сооружения — мосты через реку Большой Кинель, через пойму реки Большой Кинель и через реку Березовка. Отметим, что мост через реку Большой Кинель стал самым длинным искусственным сооружением, отремонтированным в 2023 году.
Еще три моста привели в порядок в ходе ремонта участка автомобильной дороги "Урал" — Исаклы — Шентала в Шенталинском и Исаклинском районах. Это мосты через реки Кондурча, Эриклей и Большой Суруш.
Благодаря капитальному ремонту участка дороги в селе Красноармейское Красноармейского района привели в нормативное состояние мост через реку Сухая Вязовка, а в ходе ремонта дороги "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 1 в селе Воскресенка провели ремонт искусственного сооружения через реку Свинуха.
По просьбам жителей в сельском поселении Сухая Вязовка Волжского района отремонтирован мост через реку Чапаевка, расположенный на автомобильной дороге Дубовый Умет — Сухая Вязовка — Рассвет.
"Состояние нашего моста последние несколько лет было печальным. Разрушалось бетонное основание, опоры требовали ремонта. Дорога, на которой находится мост, — наша главная транспортная артерия. Ежедневно по ней ходят дети из села Дубовый Гай в Сухую Вязовку, где расположены детский сад и школа. Также в Сухой Вязовке располагается храм, администрация, по этой дороге люди ездят в Самару. То есть поток и пешеходов, и автомобилистов по мосту очень большой. Мы очень обрадовались, когда в прошлом году перед новым годом начался ремонт моста", — говорит глава сельского поселения Сухая Вязовка Светлана Петрова.
По словам главы поселения, подрядная организация, выполняющая ремонт моста, всегда была на связи с жителями населенных пунктов и прислушивалась к их замечаниям и просьбам. "Мы обращались с просьбой по отсыпке пешеходных дорожек на подъездах к мосту и подрядная организация в этой просьбе нам не отказала. Мы очень довольны проведенными работами и благодарны, что нас услышали", — отмечает Светлана Петрова.
"Очень хорошо, что в национальный проект "Безопасные качественные дороги" включен такой вид работ как ремонт мостов. Своевременное приведение в нормативное состояние искусственных сооружений гарантируют их безопасность и долговечность. Для многих населенных пунктов Самарской области дорога через мост является единственным связующим звеном с региональной и федеральной сетью дорог, и качество мостового сооружения имеет для жителей этих населенных пунктов чрезвычайно важное значение", — отмечает региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов.
Отметим, что на региональных автомобильных дорогах Самарской области расположено более 460 мостовых сооружений, 70% из них находятся в нормативном состоянии. С 2018 по 2022 годы в регионе отремонтировано свыше 70 мостов.
Модернизация дорожной сети ведется в регионе рекордными темпами. Всего за пять лет было построено и отремонтировано 3215 км дорог. Таких объемов дорожного строительства не было никогда, и этот темп важно поддерживать, подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?