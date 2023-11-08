16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

Банки Финансы

РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана "Пенсионный".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Для получения выплаты на счет клиенту необходимо с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно оформить карту с тарифным планом "Пенсионный", в отделении банка заполнить заявление на перевод пенсии в РСХБ (банк самостоятельно отправит его в Социальный фонд России) и до 29.02.2024 оплатить одну покупку этой картой. 2500 рублей будут начислены до 10 числа следующего месяца.

"Россельхозбанк уделяет особое внимание работе с людьми старшего возраста. Понимая насколько им сложно ориентироваться в стремительно развивающихся финансовых технологиях, мы стремимся предложить максимально простые и удобные инструменты по управлению средствами. Дополнительная выплата к пенсии станет хорошим подспорьем для пенсионеров, а кешбэк за покупки и процент на остаток на счете — ещё одним источником дохода", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Участником акции может стать любое физическое лицо, являющееся пенсионером по старости и не получающее пенсионные выплаты на счета, открытые в Россельхозбанке, по состоянию на 1 июля 2023 года.

Реклама. rshb.ru

2SDnjdWtQ7a

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3