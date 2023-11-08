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Новикомбанк повысил доходность по вкладу "Новиком" до 14,5% годовых

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с 8 ноября улучшил условия по вкладу "Новиком". Максимальная доходность по рублевому депозиту повышена на 2,2 процентных пункта (п.п.) — до 14,5% годовых.

Сезонный вклад "Новиком" приурочен к 30-летнему юбилею банка. Ставка 14,5% годовых доступна для клиентов Новикомбанка при размещении средств на вкладе сроком на 130 дней. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, максимальная — не ограничена.

Вклад можно оформить в отделениях банка, а также онлайн до 14 декабря 2023 года включительно.

Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора они выплачиваются за фактический срок вклада по действующей ставке вклада до востребования.

Клиенты, разместившие на вкладе сумму более 1,5 млн рублей, могут получить банковскую карту "МИР Премиальная", по которой доступны дополнительные привилегии. Комиссия за обслуживание счета не будет взиматься в течение всего срока действия карты.

"Мы понимаем желание клиентов зафиксировать высокую доходность по депозитам на фоне цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года. Именно поэтому решили сделать подарок к нашему 30-летию и ввели новый выгодный вклад "Новиком". С сегодняшнего дня мы увеличиваем доходность по вкладу на 2,2 п. п. до 14,5% годовых. Банк заботится о клиентах и во времена экономической турбулентности хочет гарантировать им стабильный доход и защиту от инфляции", — прокомментировал директор Департамента частного банковского облуживания Александр Сычков.

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