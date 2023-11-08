В Жигдолине прошла III практическая конференция "Первые итоги реализации экономического блока Послания Губернатора Самарской области — 2023"

Организаторами Конференции, состоявшейся 1 ноября в технопарке "Жигулевская Долина", выступили Министерство промышленности и торговли Самарской области и Координационный совет при депутате Самарской Губернской Думы Владимире Бокке.

Заявленная тема конференции была выбрана не случайно. Модератор конференции, Председатель Координационного совета, бизнес-адвокат палаты адвокатов Самарской области Людмила Сенилова отметила: "Вектор развития нашего региона был обозначен губернатором области Дмитрием Азаровым в своем ежегодном послании. В настоящее время необходимо увидеть, как реализуются послания главы региона в каждом конкретном муниципальном образовании, чем живет сегодня действующий бизнес. Формат конференции позволяет это сделать на примерах и опыте конкретных предприятий. Экономическая ситуация, условия ведения бизнеса меняются очень быстро, поэтому крайне важно чувствовать, что происходит в экономике именно сейчас, чтобы иметь возможность корректировать стратегию развития каждого конкретного сектора. Наша задача — помочь производственным компаниям найти пути решения их проблем, наладить тесное взаимодействие между всеми структурами, от которых зависит успешная работа реального бизнеса".

В мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти, представители профильных министерств Самарской области, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, банки, высшие учебные заведения, предприниматели малого и среднего бизнеса. По итогам каждого блока между участниками Конференции происходил активный обмен мнениями, задавались вопросы, звучали ответы, высказывались предложения.

Участники конференции обсуждали много актуальных вопросов, так или иначе касающихся развития бизнеса в регионе. Первый блок был посвящен Стратегии развития Самарской области, в том числе были рассмотрены актуальные вопросы по развитию и продвижению производственного кластера Тольятти и Жигулевска.

Депутат Самарской Губернской Думы Владимир Бокк констатировал: "В настоящее время экономика региона развивается. Индекс развития промышленности Самарской области с начала года составил 108,8, то есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика области выросла на 8,8%, без учета МСП. То есть, несмотря на санкции и давление Запада, экономика и страны, и региона в целом сумела оперативно перестроиться и приспособиться к новым условиям".

Как отметила руководитель управления социально-экономического развития территорий Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Елена Цыганкова, кроме ключевых, традиционных направлений развития региона, наметился еще целый ряд новых, "прорывных" проектов — это и создание кластера по производству беспилотных летательных аппаратов, и строительство международного кампуса с IT-направленностью, и создание новых технопарков, и развитие нашего региона как транспортного логистического центра. Все это будет способствовать еще большему росту экономики области.

С большим интересом были выслушаны выступления по тематике второго блока конференции, касающегося использования потенциала технологических парков как средства привлечения инвестиций. Перспективность этого направления безусловно не оспорима для развития всей территории Самарской области.

Третий блок вопросов конференции — о механизмах продвижения продукции, произведенной в Самарской области, — вызвал немало реплик и обсуждений между участниками. Интересными были и доклад регионального представителя ТПП республики Армения Армана Оганяна о примерах интеграции продукции Самарской области на экспорт, и выступление представителя предприятия "Автотрансформатор" Ирины Бутахиной об успешном опыте выхода продукции компании на экспортный рынок и мн. др.

Много уточняющих вопросов и комментариев вызвал доклад замминистра Минпромторга Самарской области Олега Волкова о мерах государственной поддержки предприятий области. Также отдельным блоком конференции стало обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на обеспечение развития предприятий радиоэлектронной промышленности региона в условиях санкционного давления.

В целом программа Конференции была направлена на поддержку интересных проектов участников, знакомство с успешным бизнесом, формирование бизнес-контактов, расширение возможностей регионального предпринимательства.

Председатель Координационного совета Людмила Сенилова подчеркнула: "Крайне важно сегодня слышать голос каждого конкретного производителя, узнать, с какими проблемами он сталкивается, чтобы вовремя оказать необходимую поддержку. Очень приятно, что участники конференции в своих презентациях продемонстрировали успешный опыт развития своих производств, и в то же время отметили те моменты, которые мешают развитию бизнеса. Все острые вопросы были услышаны. Наш Координационный совет является постоянно действующей "площадкой" для взаимодействия всех сторон, заинтересованных в развитии производственного сектора региона".

Основные выводы и полученные результаты III конференции будут сформулированы в итоговой Резолюции, которая будет направлена в профильные ведомства.