Клиенты банка "Открытие" смогут пополнять игровые кошельки зарубежных сервисов в дистанционных каналах

Банк "Открытие" запустил возможность пополнения игровых кошельков основных зарубежных сервисов в мобильном приложении и интернет-банке. Средства зачисляются моментально и без комиссии для клиента.

Теперь клиенты в дистанционных каналах банка могут пополнить игровые кошельки пятнадцати игровых и стримминговых зарубежных сервисов, среди которых PlayStation, PUBG, Spotify и другие.

Чтобы пополнить кошелек необходимо:

в разделе "Платежи" выбрать категорию "Игры и развлечения";

выбрать нужную услугу;

ввести e-mail, на который будет направлен цифровой код* и инструкция по его активации;

выбрать сумму пополнения игрового кошелька и подтвердить платеж;

авторизоваться в своем аккаунте на игровой платформе и погасить цифровой код.

После погашения цифрового кода средства зачисляются на баланс кошелька моментально и без комиссии для клиента.

"Игровые платформы и стримминговые сервисы остаются популярными у российских пользователей, но возможность их оплаты существенно сократилась, особенно после ухода международных платежных систем. Уверены, что новый сервис будет востребован нашими клиентами и позволит с легкостью продлить подписку или приобрести новинки", — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".

*код, содержащий информацию о сумме пополнения