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Герман Греф: бизнес-модель всех компаний будет радикально изменена в направлении человекоцентричности

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес-модель всех компаний в мире будет радикально изменена в направлении человекоцентричности. И это в первую очередь касается финансового сектора. Такую точку зрения высказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?" на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Как отметил Герман Греф, 7 ноября на заседании Наблюдательного совета Сбербанка была утверждена новая стратегия развития банка до 2026 года, которая радикально отличается от всех предыдущих. В ее основе лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании. Ни одна коммерческая корпорация в мире пока не заявила о таком подходе — Сбер стал первым, и эта задача мотивирует всю команду. Чтобы объяснить смысл нового подхода, Герман Греф привел пример из здравоохранения.

"Пациентоцентричный подход означает, что все вращается вокруг пациента: пациент приходит в клинику, и ему быстро оказывают качественную помощь. В человекоцентричном подходе главная задача — сделать так, чтобы человека не сделать пациентом. И главный KPI — стал человек пациентом или нет. Это радикально меняет подход и мотивацию врачей. Сверхсложная задача, но технологическая база для этого готова. Пройдёт три-пять лет — это точно будет реализовано. Нам надо здесь не отстать. И я думаю, что в этом направлении будет изменена радикально бизнес-модель всех компаний в мире. Это касается в первую очередь финансового сектора", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В качестве еще одного примера актуальности вложений в технологии искусственного интеллекта Герман Греф рассказал, как своевременное обращение клиентки банка в телемедицинский сервис СберЗдоровье помогло спасти жизнь ее двухлетнему ребенку. Женщина пришла в офис Сбера за банковскими услугами. Клиентский менеджер увидела, что она нервничает, и спросила, что случилось. Оказалось, что ребенку уже 10 дней не могут сбить 40-градусную температуру. Врач СберЗдоровья диагностировал опасный синдром Кавасаки, который без правильного лечения всего за несколько дней мог привести к летальному исходу. Лечение вовремя подействовало, ребенок выздоровел.

Сегодня искусственный интеллект используется в большинстве бизнес-процессов и клиентских путей Сбера. Сбер — единственная компания в мире, которая может выдавать кредиты юрлицам полностью без участия человека, когда все решения принимает искусственный интеллект, подчеркнул Герман Греф. Такой кредит выдается за 7 минут. Уже 60% всех кредитов выдается без участия человека. В планах — довести их долю до 100%.

Отвечая на вопрос, что должно сделать государство, чтобы Россия была в числе лидеров в области искусственного интеллекта, Герман Греф сказал, что от государства очень много зависит. Первое и самое главное — постараться эту сферу не зарегулировать. Герман Греф отметил, что в опубликованных ЦБ подходах к этой сфере заложена разумная концепция на основе риск-ориентированного подхода. Важно создавать все условия для развития технологий искусственного интеллекта и не допустить избыточного регулирования, как это произошло в Европе, из-за чего работающие в этой сфере компании перевели свои разработки в юрисдикции других стран и развитие искусственного интеллекта в Евросоюзе остановилось. По мнению Германа Грефа, для развития искусственного интеллекта в России ключевое значение имеют три составляющие.

"Первое — инфраструктура. Нужны огромные мощности, и здесь необходима стимулирующая роль государства. Второе — нужно двигать вперед науку. Это очень дорогая история. Модели предоставляются в открытое пользование, и инференс, то есть их использование всеми пользователями, — огромные деньги для владельца. Требуются очень серьезные исследования с точки зрения оптимизации моделей. Нужно включение науки и академии наук и всех усилий, чтобы это сделать. У нас есть Институт развития искусственного интеллекта, который занимается фундаментальными исследованиями в области математики, мы оптимизируем модели.

И третье — само регулирование. Поддержка государства, понимание того, что эта технология важна во всех сферах жизни без исключения. Без ошибок невозможно будет пройти. Но мне кажется, что в России сейчас правильная атмосфера для этого. Ни одна компания не может с этим самостоятельно справиться. Мы бы ничего не сделали в медицине, если бы не было Москвы. Огромная поддержка со стороны правительства. Премьер-министр сам лично контролирует и сам в это вкладывается. Президент каждый год участвует в конференции по искусственному интеллекту. Это огромный драйвер для всей науки, для инженеров, для всех", — рассказал Герман Греф.

В завершение Герман Греф отметил, что внутрироссийская конкуренция в сфере технологий искусственного интеллекта заключается не в самом создании больших моделей, а в том, как их будут применять. Небольшие банки будут что-то делать быстрее, чем большие. И эта конкуренция делает финансовый сектор очень интересным. Сбер открыл все свои продукты другим банкам, и сейчас идет масштабная работа по кооперации между ними.

В панельной сессии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Модерировала дискуссию председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Сбер — партнер форума.

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