Мэрия Самары запланировала на развитие исторического поселения 7,8 млрд рублей

Администрация Самары опубликовала проект муниципальной программы "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара на 2024–2028 годы". Программа должна вступить в силу с 1 января 2024 года. В ее рамках планируется запустить ретротрамвай, убрать с улиц провода, обустроить пешеходные зоны и отремонтировать исторические здания.

Проект программы, разработанный управлением главного архитектора города, включает четыре основных задачи, под которые запланированы конкретные мероприятия. Общее финансирование программы предусмотрено в 7,86 млрд рублей.

Первой задачей значится совершенствование нормативной базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения городского округа Самара, развитие его инвестиционной привлекательности. На ее решение предусмотрено 92,7 млн рублей. Основными мероприятиями здесь являются разработка концепции устойчивого развития исторического поселения (в 2024 году), разработка градостроительной документации, а также актуализация границ территории туристического центра с учетом границ исторического поселения и выделение приоритетных гостевых маршрутов.

В качестве второй задачи выделено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторической застройки. Ее решение потребует 3,8 млрд рублей. Наиболее финансово емким мероприятием (2,4 млрд руб.) здесь является сохранение объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной или частично муниципальной собственности. 1,25 млрд руб. потребует капитальный ремонт и реставрация многоквартирных жилых домов, отнесенных к объектам культурного наследия, в которых есть муниципальные площади.

Также планируется передача по льготной ставке (1 рубль) в аренду инвесторам неиспользуемых и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия и их приватизация, организация спортивных пространств, тематическое оформление остановочных павильонов и т.д.

Третья задача, выделенная в программе, - развитие инфраструктуры исторического поселения (3,86 млрд рублей). В ее рамках будет выделено 500 млн на развитие пешеходных зон, будут установлены информационно-навигационные знаки, изменена схема дорожного движения, отремонтированы трамвайные пути и автомобильные дороги, перенесены под землю электропровода и т.д.

Также в 2027 г. планируется запустить движение ретротрамваев. В 2024 г. мэрия подготовит предложения по созданию и использованию платных автомобильных парковок.

Четвертая задача включает в себя лишь одно мероприятие - создание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения для управления процессами развития исторического поселения. На эти цели предлагается заложить 113,5 млн рублей.

Напомним, в начале октября губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, на котором потребовал от городских властей активизировать работу по историческому центру Самары. "Не раз я мэру указывал, что нужно принимать дополнительные решения. Нужно принять программу по исторической части города, по реновации, нужно предпринимать конкретные шаги, чтобы уже происходили изменения в облике города, самого сердца города - это историческая часть. Пока таких шагов не вижу", - констатировал тогда глава региона.