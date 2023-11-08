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Образование Общество

На тольяттинскую школу возбудили административные дела после драки учениц

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Комсомольского района Тольятти возбудила административные дела из-за нарушений, обнаруженных в школе №18. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство начало проверку из-за появившихся в СМИ сообщений о драке школьниц, произошедшей 19 октября. Вероятно, речь идет о случае, в связи с которым региональное СУ СК начало доследственную проверку.

Как выяснила прокуратура, сотрудники школы узнали о конфликте в день происшествия. При этом они не вызвали "скорую помощь". А поскольку медсестры в школе тоже не было, подростков никто не осмотрел. Таким образом, в школе допустили нарушение прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности во время пребывания в организации, а также нарушение требований о незамедлительном информировании органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В результате в адрес главы администрации Тольятти внесли представление об устранении нарушений. Также возбудили административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в отношении образовательного учреждения и и.о. директора школы.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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