На тольяттинскую школу возбудили административные дела после драки учениц

Прокуратура Комсомольского района Тольятти возбудила административные дела из-за нарушений, обнаруженных в школе №18. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство начало проверку из-за появившихся в СМИ сообщений о драке школьниц, произошедшей 19 октября. Вероятно, речь идет о случае, в связи с которым региональное СУ СК начало доследственную проверку.

Как выяснила прокуратура, сотрудники школы узнали о конфликте в день происшествия. При этом они не вызвали "скорую помощь". А поскольку медсестры в школе тоже не было, подростков никто не осмотрел. Таким образом, в школе допустили нарушение прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности во время пребывания в организации, а также нарушение требований о незамедлительном информировании органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В результате в адрес главы администрации Тольятти внесли представление об устранении нарушений. Также возбудили административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в отношении образовательного учреждения и и.о. директора школы.