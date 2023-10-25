Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по поводу драки школьниц в Тольятти

В среду, 25 октября, глава СК России Алексендр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки по поводу драки между школьницами в Тольятти.

Напомним, в Интернете появилась запись, на которой в одной из школ Комсомольского района дерутся две девочки. При этом вокруг стоят другие дети, матерятся и подначивают участниц конфликта.

В связи с этим СУ СК РФ по Самарской области организовало доследственную проверку.

Проверку в связи с дракой школьниц начала и прокуратура Тольятти. Надзорное ведомство оценит действия сотрудников образовательного учреждения.