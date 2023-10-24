В Тольятти начали доследственную проверку из-за драки школьниц

Во вторник, 24 октября, сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку в связи с появившимся в Интернете видео драки подростков.
Напомним, в Интернете появился ролик, на котором дерутся две школьницы. При этом вокруг стоят другие дети, матерятся и подначивают участниц конфликта. Судя по комментариям, инцидент произошел в одной из школ Комсомольского района.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.