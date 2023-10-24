В Тольятти начали доследственную проверку из-за драки школьниц

Во вторник, 24 октября, сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку в связи с появившимся в Интернете видео драки подростков.

Напомним, в Интернете появился ролик, на котором дерутся две школьницы. При этом вокруг стоят другие дети, матерятся и подначивают участниц конфликта. Судя по комментариям, инцидент произошел в одной из школ Комсомольского района.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.