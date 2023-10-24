Прокуратура начала проверку из-за драки школьниц в Тольятти

В Тольятти прокуратура начала проверку в связи с дракой школьниц, снятой на видео. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В Интернете появилась запись, на которой в одной из школ Комсомольского района дерутся две девочки. При этом вокруг стоят другие дети, матерятся и подначивают участниц конфликта.
Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.