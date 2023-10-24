Прокуратура начала проверку из-за драки школьниц в Тольятти

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В Тольятти прокуратура начала проверку в связи с дракой школьниц, снятой на видео. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: скриншот с видео chp_samara