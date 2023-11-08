В СберБанк Онлайн теперь можно купить и продать локальные облигации в иностранной валюте

Сбер улучшил условия инвестирования и расширил список финансовых инструментов, доступных для торговли. Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты-брокеры могут купить или продать локальные облигации, номинированные в долларах, евро и юанях.

В том числе в СберБанк Онлайн можно торговать замещающими облигациями — локальными бумагами, выпущенными в российской юрисдикции взамен еврооблигаций, расчеты по которым сейчас затруднены из-за санкций. Они имеют такую же инвестиционную привлекательность, как и евробонды. При этом отсутствуют инфраструктурные риски, поскольку расчеты проводятся в рублях без участия иностранных финорганизаций.

Другие преимущества локальных облигаций в иностранной валюте: низкий порог входа (один лот равен одной облигации), доступность для неквалифицированных инвесторов и сохранность при досрочной продаже ранее выплаченных купонов и накопленного дохода. Если для зачисления выбран брокерский счет, при выплате купона не будет сразу удерживаться налог — его рассчитают по итогам года с учетом всех операций по счету. За владение замещающими облигациями более трех лет инвестор освобождается от уплаты налога на разницу между ценой продажи и ценой покупки облигации.

Приобретая локальные облигации, номинированные в валюте, важно помнить о риске их ликвидности (может отсутствовать встречное предложение на продажу) и влиянии курса валют: при росте курса рубля к иностранной валюте уменьшаются платежи в рублевом эквиваленте и наоборот.

"5,8 млн наших клиентов уже открыли брокерский счет. Теперь в СберБанк Онлайн им доступны локальные облигации в долларах, евро и юанях, в том числе замещающие. Чтобы их приобрести, достаточно зайти в раздел "Накопления", выбрать раздел "Инвестиции", нажать на + и перейти в "Облигации". Заявки на совершение операций принимаются круглосуточно. Локальные облигации позволяют клиентам Сбера защитить портфель от валютных рисков и заработать на росте цены самой облигации, купонном доходе (текущие купоны составляют от 2,5 до 5,1% годовых в иностранной валюте) и курсовой разнице валют", — отметила директор дивизиона "СберИнвестор" Сбербанка Аиша Кубезова.