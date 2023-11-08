В Поволжье число активных среднемесячных подписок СберПрайм и СберПрайм+ увеличилось на 36%

Среди жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей продолжают набирать популярность подписки СберПрайм и СберПрайм+. Так, в 2023 году в среднем число активных пользователей составляет 445 тысяч в месяц. Это на 36% больше среднемесячных показателей 2022 года за период с января по начало октября. С момента запуска жители Поволжья воспользовались подписками более 10 млн раз.

"СберПрайм — один из флагманских продуктов Сбера. Подписки объединяют наиболее популярные и востребованные сервисы Сбера и компаний-партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр, Hi-Fi стриминг, доставка продуктов питания и товаров. Кроме того, в подписку СберПрайм+ входят финансовые сервисы Сбера. В частности, подписка делает бесплатным обслуживание СберКарты и позволяет начислять повышенные бонусы СберСпасибо", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

Подписки призваны улучшить клиентский комфорт в том числе за счет дополнительной выгоды. К примеру, с 6 ноября, на три дня раньше, Зеленый день стартовал для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 им ноября доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.