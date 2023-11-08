16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

Банки Финансы

В Поволжье число активных среднемесячных подписок СберПрайм и СберПрайм+ увеличилось на 36%

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Среди жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей продолжают набирать популярность подписки СберПрайм и СберПрайм+. Так, в 2023 году в среднем число активных пользователей составляет 445 тысяч в месяц. Это на 36% больше среднемесячных показателей 2022 года за период с января по начало октября. С момента запуска жители Поволжья воспользовались подписками более 10 млн раз.

"СберПрайм — один из флагманских продуктов Сбера. Подписки объединяют наиболее популярные и востребованные сервисы Сбера и компаний-партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр, Hi-Fi стриминг, доставка продуктов питания и товаров. Кроме того, в подписку СберПрайм+ входят финансовые сервисы Сбера. В частности, подписка делает бесплатным обслуживание СберКарты и позволяет начислять повышенные бонусы СберСпасибо", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

Подписки призваны улучшить клиентский комфорт в том числе за счет дополнительной выгоды. К примеру, с 6 ноября, на три дня раньше, Зеленый день стартовал для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 им ноября доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3