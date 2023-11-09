Сбер впервые предложит предпринимателям бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса

В честь Дня рождения Сбербанка корпоративные клиенты смогут в течение недели получать подарки.
В честь своего дня рождения Сбер устраивает Зеленую неделю и дарит подарки корпоративным клиентам. С 9 по 17 ноября предприниматели смогут воспользоваться уникальными акциями, получить бонусы, скидки и другие выгодные предложения от банка и его партнеров.
Для новых клиентов, подключивших эквайринг от Сбера с 9 по 22 ноября, в течение трех месяцев комиссия за платежи составит 0%. Предпринимателю достаточно открыть или уже иметь расчетный счет в Сбере и подключить его как счет возмещения по эквайрингу. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в один миллион рублей в месяц. За эквайринг не придется платить в месяц подключения и два месяца следующих за ним.
Другое выгодное предложение — бесплатные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев. Воспользоваться акцией смогут предприниматели, у которых нет действующего расчетного счета в Сбере или он был более 180 дней назад. Речь идет о пакетах "Только для ИП" и "Набирая обороты".
Зеленая неделя также дарит клиентам Сбера сниженную на 1,5% ставку по всем заключённым в этот период лизинговым сделкам. Кроме того, предлагается дополнительная скидка от партнёров Сбера при оформлении в лизинг легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники.
Еще один бонус пригодится поставщикам федеральных торговых сетей. Они смогут воспользоваться выгодным факторингом на сумму 1 млн рублей на любые цели. Комплекс финансовых услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа, будет предоставляться по льготной ставке от 1,82% в месяц.
И специальное предложение по аккредитивам: до конца этого года аккредитив будет стоить всего 1 рубль для клиентов Сбера, которые в 2022–2023 годах не открывали аккредитивы в банке. Чтобы быть уверенным в исполнении условий контракта и сэкономить от 2 до 10 и более тыс. рублей, предпринимателю надо оставить заявку во время Зелёной недели.
Подробнее о том, как и где могут сэкономить бизнесмены во время Зеленой недели, — на сайте.
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